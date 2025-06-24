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  4. 1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.

1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 1

Borsada geride kalan Salı gününde BİST100 endeksi %3,36 artışla 9.448,90 puandan kapanış yaptı. 24 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda +5,13 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +4,86 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +3,95 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 2

10 - Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Aktif Fark: -118.287.000 TL

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1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 3

9 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Aktif Fark: -126.692.000 TL

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1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat! - Sayfa 4

8 - Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Aktif Fark: -186.638.000 TL

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