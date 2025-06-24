1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.
Borsada geride kalan Salı gününde BİST100 endeksi %3,36 artışla 9.448,90 puandan kapanış yaptı. 24 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda +5,13 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +4,86 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +3,95 milyar TL olarak gerçekleşti.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
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