1,7 milyar TL tek bir hisseye girdi! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu: Yatırımcılar dikkat!

Borsada geride kalan Salı gününde BİST100 endeksi %3,36 artışla 9.448,90 puandan kapanış yaptı. 24 Haziran günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda +5,13 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +4,86 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +3,95 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...