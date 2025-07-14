17 şirketten geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin yüzde 0,80 değer kazandığı 7-11 Temmuz haftasında da hız kesmeden devam etti. Geçtiğimiz hafta toplamda 17 şirket geri alım işlemi gerçekleştirerek, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemeye yönelik adımlar attı.
İşte en çok geri alım yapan hisseler...
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