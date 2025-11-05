18 Aralık tarihini not edin! Memur alımı yapılacak kadrolar belli olabilir... İşte o kurumlar
18 Aralık 2025 tarihindeki merkezi atama süreci, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) memur alımı bekleyen adaylar için kritik bir dönüm noktası olacak.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), 18 Aralık 2025 tarihinde yapılacak merkezi atama kapsamında yeni memur alımlarına ışık tutuyor. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan 29 KİT kurumunu kapsayacak bu aşamada, iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) ve kamu iktisadi kuruluşlarına (KİK) kadrolu personel istihdam edilmesi öngörülüyor.
