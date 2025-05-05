18 şirket temettü kararını duyurdu! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler peş peşe temettü kararlarını açıklıyor. Haftanın ilk işlem gününde tam 18 şirketten yatırımcısına kâr payı müjdesi geldi.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 5 Mayıs tarihinde 18 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 18 şirketin temettü kararı...
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Şirket, pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak.
Ödeme tarihi: 8 Temmuz
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak.
Ödeme tarihi: 7 Mayıs / 29 Temmuz / 27 Ekim
(3 taksit)