18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları
Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da 18 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 27 Mayıs tarihinde 18 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 18 şirketin temettü kararı...
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
Şirket, toplam 0,1472899 TL brüt, 0,1472899 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 22 Ekim
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR)
Şirket, temettü dağıtmayacak.