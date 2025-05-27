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  4. 18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları

18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları

Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da 18 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.

18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 27 Mayıs tarihinde 18 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 18 şirketin temettü kararı... 

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18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları - Sayfa 2

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
Şirket, toplam 0,1472899 TL brüt, 0,1472899 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 22 Ekim

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18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları - Sayfa 3

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

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18 şirket temettü kararlarını açıkladı: Ödeme tarihleri açıklandı! İşte temettü takvimi ve detayları - Sayfa 4

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY)
Şirket, temettü dağıtmayacak.

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