18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...
Hükümet, çalışma hayatında yarı zamanlı çalışma gibi önemli mevzuat değişikliklerine imza atarken, vatandaşlar, erken emeklilik kapısını açan sigorta başlangıcı, eksik primlerin tamamlanması, çocuklara sigortaya ilişkin gelişmeleri merak ediyor.
Çocuklarının erken emekli olması için küçük yaşta sigortalı yapmayı hedefleyen aileler, bireysel emeklilik imkânlarının avantajlı hale gelmesiyle birlikte bu seçeceğe yönelmiş durumda. 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlar mı? Tüm detaylar
"Sigortalılık başlangıcı" sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. "Sigortalılık süresi" ise ilk defa çalışmaya başlanan tarihle, emeklilik maaşının bağlandığı veya ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süreye deniyor.
İş mevzuatına göre, 18 yaşından önce sigortalı olanların sigortalılık süresi, ancak, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Öte yandan, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.
HER YAŞ İÇİN İŞLEMLER AYNI MI?
Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu kapsamında yapılırken, 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. Ancak 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabilir. Bunun için de 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması şart.