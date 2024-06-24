19 kamu kurumu 63 bin 246 işçi ve memur alımı yapacak: Pozisyonlar netleşti

KAMUYA TOPLAMDA 63.246 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GERÇEKLEŞECEK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre üç Bakanlık, üç Belediye, dokuz Üniversite, YÖK, TUİK, EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı toplamda 63.246 eleman alımı yapacak.