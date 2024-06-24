19 kamu kurumu 63 bin 246 işçi ve memur alımı yapacak: Pozisyonlar netleşti
Kamuya 63 bin işçi ve memur alımı için son başvuru tarihleri yaklaşıyor. Toplamda 19 kamu kurumu tarafından yapılacak 63.246 personel alımı gerçekleşecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TUİK, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan personel alımı ilanları yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 19 kamu kurumu tarafından yapılacak olan kamu personeli alımı ilanlarında son başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. 19 kamu kurumu tarafından yapılacak 63.246 personel alımı pozisyonları netleşti.
KAMUYA TOPLAMDA 63.246 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI GERÇEKLEŞECEK
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre üç Bakanlık, üç Belediye, dokuz Üniversite, YÖK, TUİK, EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı toplamda 63.246 eleman alımı yapacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN PERSONEL ALACAK
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 25 bin uzman erbaş alacak. Başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 15 MEMUR ALACAK
Jandarma Genel Komutanlığı, 1 Arapça bilen mütercim, 1 İspanyolca bilen mütercim, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog, 8 hizmetli alacak. Başvurular 13-30 Haziran 2024 tarihleri arasında.