19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
19 Ocak BİM aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu sizler için hazırladık. Neşeli Piyano, Eğitici Oyun Kumandası, Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu gibi çocuklara özel birçok fırsat mevcut. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için birbirindan farklı kategorilerde de indirimler var.
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL
Derin Saklama Kabı 18 199 TL
Derin Saklama Kabı 20 229 TL
Derin Saklama Kabı 24 269 TL
Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL
Granit Tencere Seti 1.499 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 41,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 49,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150cc 69,50 TL
Chef's Derin Tencere 289 TL
Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL
Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL
Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL
Salata Kurutucusu 89 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
Metal Saplı Sevis Maşası 69 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49,50 TL
ABS Büyük Boy Valiz 679 TL
ABS Orta Boy Valiz 579 TL
ABS Küçük Boy Valiz 479 TL
Erkek Polar Gömlek 219 TL
Çocuk Polar Alt 69 TL
Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL
Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL
Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL
Katlanabilir Su Kovası 105 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL
Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL
Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL
Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL
Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL
Raflı Çalışma Masası 999 TL
Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL
Newton Denge Topları 105 TL
Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL
Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL
Nordmende 43" FHD Akıllı Tv 6.699 TL
Senna 32" HD Android TV 4.299 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Arnika Blender Seti 999 TL