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  4. 19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste

19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste

19 Ocak BİM aktüel ürünler bugün satışa çıktı. Yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu sizler için hazırladık. Neşeli Piyano, Eğitici Oyun Kumandası, Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu gibi çocuklara özel birçok fırsat mevcut. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için birbirindan farklı kategorilerde de indirimler var.

19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste - Sayfa 1

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

Derin Saklama Kabı 18 199 TL

Derin Saklama Kabı 20 229 TL

Derin Saklama Kabı 24 269 TL

Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL

Granit Tencere Seti 1.499 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 41,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 49,50 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 1150cc 69,50 TL

Chef's Derin Tencere 289 TL

Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL

Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL

Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL

Salata Kurutucusu 89 TL

Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

Metal Saplı Sevis Maşası 69 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49,50 TL

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19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste - Sayfa 2

ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

ABS Orta Boy Valiz 579 TL

ABS Küçük Boy Valiz 479 TL

Erkek Polar Gömlek 219 TL

Çocuk Polar Alt 69 TL

Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL

Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

Katlanabilir Su Kovası 105 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL

Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL

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19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste - Sayfa 3

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

Raflı Çalışma Masası 999 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

Newton Denge Topları 105 TL

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19 Ocak BİM aktüel ürünler 2024! BİM'de bugün hangi ürünler indirimli? İşte tam liste - Sayfa 4

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL

Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL

Nordmende 43" FHD Akıllı Tv 6.699 TL

Senna 32" HD Android TV 4.299 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Arnika Blender Seti 999 TL

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