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  4. 19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü kararları art arda açıklanırken, haftanın son gününde toplam 19 şirket temettü kararlarını duyurdu.

19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 2 Mayıs tarihinde 19 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 19 şirketin temettü kararı... 

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19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 2

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

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19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 3

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)
Şirket, pay başına brüt 0,60 TL, net 0,51 TL temettü dağıtacak.
Ödeme tarihi: 7 Mayıs

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19 şirket temettü kararını açıkladı! Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 4

VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)
Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

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