2. el otomobil satışlarında düşüş, fiyatlarda yükseliş devam ediyor
Nisan ayında 2. el çevrim içi araç pazarında satışlar 2023'e göre yüzde 9, bir önceki aya göre yüzde 16 düşerken, perakende fiyatlarsa önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yıl başından itibaren ise yüzde 2,24 arttı.
Nisan ayında çevrim içi mecralarda 350 bin 588 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 157 bin 463 adedi satıldı. İlan adetlerinde geçen yılın nisan ayına göre yüzde 7 artış gözlendi.
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, satış adetlerinde yıllık bazda yüzde 9, bir önceki aya göre yüzde 16'lık düşüş gerçekleşti.
Yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısında yüzde 3, satışlarda yüzde 7 artış görüldü.
İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi.
Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 94 bin 647 adetle en çok dizel araçlar satıldı.