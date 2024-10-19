2. el otomobilde rüzgar tersine döndü! 400 ile 700 bin TL arasındaki araçlar revaçta
İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı. Piyasada bir süredir süren durgunluk sona ererken oto pazarlarında rüzgar tersine döndü. Faizlerin düşmesini beklemeyen alıcılar şu sıralar orta sınıf araçlara yöneldi. 400 ile 700 bin TL arasındaki araçlar rağbet görüyor.
İkinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü. Oto pazarlarında hareketlilik başlarken, alıcılar orta sınıf araçlara büyük ilgi gösteriyor.
Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarında alıcı ile satıcı buluşuyor.
400 ile 700 bin TL arasındaki araçlar revaçta
Pazarda 700 bin liraya kadar olan araçlar daha çok rağbet görüyor. Otomotivciler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık, 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik olduğunu söyledi.
Alıcılar gücünün yettiği araçlara yöneldi
Kınık, "Yaklaşık 15-20 gündür bir hareketlilik var. Tabii bu hareket yüksek meblağ arabalarda değil. Orta sınıf arabalarda hareketlilik var. İnsanların gücünün yettiği arabalarda bir şeyler olmaya başladı. İnsanların faizlerin düşmesi yönünde beklentileri vardı. Ancak faizler düşmedi. Vatandaşın da arabaya ihtiyacı var. Bütçesine göre araçları bakmaya başladılar. 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik var” dedi.