2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar

Şubat ayında İstanbul'da yalnızca bir ilçede kira fiyatı 60 bin TL'yi aşarken, Mart ayında bu durum iki ilçeye yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan talep ile birlikte kira fiyatlarının yeniden yükselmesi olasılığına dikkat çekiyor.

İstanbul'da ilçe ilçe konut kiraları...