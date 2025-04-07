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  4. 2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar

2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar

Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, mart ayında İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri açıkladı.

2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar - Sayfa 1

Şubat ayında İstanbul'da yalnızca bir ilçede kira fiyatı 60 bin TL'yi aşarken, Mart ayında bu durum iki ilçeye yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan talep ile birlikte kira fiyatlarının yeniden yükselmesi olasılığına dikkat çekiyor.

İstanbul'da ilçe ilçe konut kiraları...

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2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar - Sayfa 2

39 ESENYURT
Ortalama kira fiyatı: 16.717 TL

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2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar - Sayfa 3

38. ARNAVUTKÖY
Ortalama kira fiyatı: 17.180 TL

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2 ilçede kira 60 bin TL'yi aştı! İstanbul'da kiralar asgari ücreti katladı: İşte ilçe ilçe kiralar - Sayfa 4

37. ESENLER
Ortalama kira fiyatı: 17.199 TL

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