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  4. 2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?

2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?

Mevduat faizlerinin yükseltmesinin ardından hangi bankanın ne kadar faiz verdiği, yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? ON on plus, ON E-Mevduat, Fibabanka, ING, DenizBank, QNB Finansbank, enpara.com, Odeabank, 2 milyon TL faiz oranları ve aylık getirisi ne kadar? İşte bankalara göre mevduat faizi oranları ve aylık getirisi...

2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar? - Sayfa 1

 

ON / ON Plus

Faiz oranı: %51

Net getiri: 77.548 TL

Vade sonu ödeme: 2.077.548 TL

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2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar? - Sayfa 2

ON / e-mevduat

Faiz oranı: %12

Net getiri: 18.247 TL

Vade sonu ödeme: 2.018.247 TL

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2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar? - Sayfa 3

Fibabanka

Faiz oranı: %56

Net getiri: 85.151 TL

Vade sonu ödeme: 2.085.151 TL

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2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar? - Sayfa 4

ING

Faiz oranı: %55

Net getiri: 83.630 TL

Vade sonu ödeme: 2.083.630 TL

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