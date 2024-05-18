2 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar?
Mevduat faizlerinin yükseltmesinin ardından hangi bankanın ne kadar faiz verdiği, yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? ON on plus, ON E-Mevduat, Fibabanka, ING, DenizBank, QNB Finansbank, enpara.com, Odeabank, 2 milyon TL faiz oranları ve aylık getirisi ne kadar? İşte bankalara göre mevduat faizi oranları ve aylık getirisi...
ON / ON Plus
Faiz oranı: %51
Net getiri: 77.548 TL
Vade sonu ödeme: 2.077.548 TL
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ON / e-mevduat
Faiz oranı: %12
Net getiri: 18.247 TL
Vade sonu ödeme: 2.018.247 TL
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Fibabanka
Faiz oranı: %56
Net getiri: 85.151 TL
Vade sonu ödeme: 2.085.151 TL
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ING
Faiz oranı: %55
Net getiri: 83.630 TL
Vade sonu ödeme: 2.083.630 TL
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