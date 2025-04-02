2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Nisan) ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Nisan Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.794,36
Satış: 3.798,27
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,070.97
Satış: 6,210.16
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,104.00
Satış: 12,420.33
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,140.00
Satış: 25,520.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 60,709.73
Satış: 62,101.63
Ata altın fiyatı
Alış: 25,042.76
Satış: 25,676.27
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