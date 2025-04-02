  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Nisan) ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Nisan Çarşamba altın fiyatları…

2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.794,36

Satış: 3.798,27

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,070.97

Satış: 6,210.16

1 | 6
2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,104.00

Satış: 12,420.33

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,140.00

Satış: 25,520.00

2 | 6
2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 60,709.73

Satış: 62,101.63

Ata altın fiyatı

Alış: 25,042.76

Satış: 25,676.27

3 | 6
2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,283.89

Satış: 24,764.69

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,460.45

Satış: 3,464.02

4 | 6