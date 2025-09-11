  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor

2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Kar payı vermeyeceğini açıklayan şirketler tepki çekti.

2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul son bir haftada dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

1 | 6
2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor - Sayfa 2

Endeks, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik verilerin etkisiyle yön arayışını sürdürürken, şirket haberleri de gündemde öne çıkıyor.

2 | 6
2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor - Sayfa 3

Haftanın üçüncü işlem günü olan 10 Eylül Çarşamba günü, halka açık 2 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

3 | 6
2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor - Sayfa 4

2 ŞİRKET KAR PAYI KARARINI AÇIKLADI

Açıklanan kararların yatırımcı güvenini desteklemesi ve hisse performanslarına pozitif katkı sağlaması bekleniyor. rotaborsa.com’daki bilgiye göre detaylar şöyle:

4 | 6