2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Yatırımcısının tepkisini çekiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 2 şirket daha temettü kararını açıkladı. Kar payı vermeyeceğini açıklayan şirketler tepki çekti.
Borsa İstanbul son bir haftada dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.
Endeks, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik verilerin etkisiyle yön arayışını sürdürürken, şirket haberleri de gündemde öne çıkıyor.
Haftanın üçüncü işlem günü olan 10 Eylül Çarşamba günü, halka açık 2 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.