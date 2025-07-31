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  4. 2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu

2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu

Borsada işlem gören 2 şirket temettü kararını açıkladı. Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu.

2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul, 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardaki olumlu hava ile yükseliş gözlenirken, sonraki günlerde kar satışları ve temmuz ayı enflasyon beklentileri endeksi baskıladı.

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2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Sayfa 2

BIST 100 endeksi, hafta genelinde 10.800 puan seviyelerinde destek buldu. Bankacılık hisselerinde alımlar öne çıkarken, teknoloji ve ulaştırma sektörlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşandı.

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2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Sayfa 3

2 ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI

Yabancı yatırımcıların alım yönlü işlemleri endeksin aşağı yönlü hareketlerini sınırladı. Temmuz ayının son işlem gününde BIST 100, günü yatay kapattı. Borsada süreç bu şekilde işlerken 2 şirket temettü kararını açıkladı.

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2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Sayfa 4

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre temettü kararı açıklayan şirketler şöyle:

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