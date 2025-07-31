2 şirketten temettü kararı * Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu
Borsada işlem gören 2 şirket temettü kararını açıkladı. Ödemenin hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
Borsa İstanbul, 28-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardaki olumlu hava ile yükseliş gözlenirken, sonraki günlerde kar satışları ve temmuz ayı enflasyon beklentileri endeksi baskıladı.
BIST 100 endeksi, hafta genelinde 10.800 puan seviyelerinde destek buldu. Bankacılık hisselerinde alımlar öne çıkarken, teknoloji ve ulaştırma sektörlerinde sınırlı geri çekilmeler yaşandı.
2 ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI
Yabancı yatırımcıların alım yönlü işlemleri endeksin aşağı yönlü hareketlerini sınırladı. Temmuz ayının son işlem gününde BIST 100, günü yatay kapattı. Borsada süreç bu şekilde işlerken 2 şirket temettü kararını açıkladı.