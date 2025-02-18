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  4. 20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek!

20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek!

Küresel ticarette yaşananlar gelişmeler ışığında altın adeta rekora koşarken bankacılık ve finans devleri 2025 yılı hedeflerini yukarı yönlü revize etti. 20 kurum,, 2025 yılı sonu için altın tahminlerini paylaştı.

20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek! - Sayfa 1

ABD'de Donald Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi ve ülkedeki enflasyon ve para politikası patikası altınla ilgili tahminlerin de güncellenmesine neden oluyor.

İşte altında 2025 yılı sonu için son tahminler...

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20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek! - Sayfa 2

UBS

2025 yıl içi tahmin: 3 bin 200 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 18 Şubat

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20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek! - Sayfa 3

Goldman Sachs

2025 yıl sonu tahmini: 3 bin 73 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 17 Şubat

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20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek! - Sayfa 4

JPMorgan

2025 yıl sonu tahmini: 2 bin 950 dolar

Tahminin yapıldığı tarih: 14 Şubat

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