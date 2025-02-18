20 kurumdan 20 kritik tahmin: Yıl sonunda altın bu rakamı görecek!
Küresel ticarette yaşananlar gelişmeler ışığında altın adeta rekora koşarken bankacılık ve finans devleri 2025 yılı hedeflerini yukarı yönlü revize etti. 20 kurum,, 2025 yılı sonu için altın tahminlerini paylaştı.
ABD'de Donald Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi ve ülkedeki enflasyon ve para politikası patikası altınla ilgili tahminlerin de güncellenmesine neden oluyor.
İşte altında 2025 yılı sonu için son tahminler...
1 | 21