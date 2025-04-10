20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Borsa İstanbul’un önde gelen 20 şirketi KAP’a temettü kararını bildirdi. Bazı yatırımcılar durumdan şikayetçi olduğunu belirtiyor.
Temettü emekliliği planlayan yatırımcıların yakından takip ettiği bazı şirketler Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) temettü bildiriminde bulundu.
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Temettü devleri beklendiği gibi kar paylarını yatırımcısıyla paylaşacağını duyururken bazı şirketler ise paydaşlarını üzdü.
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