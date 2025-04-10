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  4. 20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Borsa İstanbul’un önde gelen 20 şirketi KAP’a temettü kararını bildirdi. Bazı yatırımcılar durumdan şikayetçi olduğunu belirtiyor.

20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. - Sayfa 1

Temettü emekliliği planlayan yatırımcıların yakından takip ettiği bazı şirketler Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) temettü bildiriminde bulundu.

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20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. - Sayfa 2

Temettü devleri beklendiği gibi kar paylarını yatırımcısıyla paylaşacağını duyururken bazı şirketler ise paydaşlarını üzdü.

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20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. - Sayfa 3

Rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre temettü kararını açıklayan 20 şirket şöyle:

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20 şirket temettü kararını KAP’a bildirdi ; Yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. - Sayfa 4

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

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