Engelli emeklilik şartları değişiyor: 2008 sonrası ile eşitlenecekler
AKP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, engelli emeklilik sürecinin 2008 öncesi ve sonrası çalışanlar için eşit şartlara kavuşturulması hedefleniyor. Teklifte, rapor ve değerlendirme sürecinin yalnızca SGK sağlık kurulları tarafından yürütüleceği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...
TBMM’ye sunulan torba yasa teklifiyle, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik şartlarında değişiklik yapılması planlanıyor. Mevcut sistemde engelli emeklilik hakkı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik oranlarına göre ve yaş şartı olmaksızın tanınıyor. Ancak teklifin yasalaşması durumunda, bu hak için SGK sağlık kurullarından alınacak çalışma gücü kaybı raporu zorunlu hale gelecek ve süreç tek bir merkezden yürütülecek.
Mevcut düzenlemeye göre, söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayan SSK’lılar Gelir İdaresi Başkanlığınca tespit edilen vergi indirimine esas engellilik derecelerine göre yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlar. Bunun için öncelikle en az yüzde 40 ve üzeri engelli raporu alıyorlar. 5 Ağustos 1991 ve daha önce işe girmiş olup engelli raporu alan herkes 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Daha sonra işe girenlerin emeklilik koşulları ise işe giriş tarihine ve engellilik derecesine göre değişiyor.
BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE ENGELLİLER
Birinci derece engelliler işe giriş tarihine bakılmaksızın 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günle emekli olabiliyorlar. İkinci derece emekliler 15 yıl ile 18 yıl arasında değişen sigortalılık süresi ve 3600 gün ile 4000 gün arasındaki prim günü koşuluyla, üçüncü derece emekliler ise 15 yıl ile 20 yıl arasında değişen sigortalılık süresi ve 3600 – 4400 prim gününü tamamladıklarında emekli aylığı bağlatabiliyorlar.