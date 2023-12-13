2023 yılı seyahat verileri açıklandı: İstanbul, uçak bileti satışı ve otel rezervasyonunda zirvede 2023 yılı verilerine göre bu yıl en çok İstanbul uçak biletleri satıldı, en çok İstanbul’da araç kiralandı ve yine en çok İstanbul’da otel rezervasyonu yapıldığını bildirdi.

Otobüs biletinde yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu Ankara oldu. 1 | 9

Yıl boyunca satışı yapılan uçak biletlerinin yüzde 29'u İstanbul'a satıldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ediyor. 2 | 9

En çok yurt dışı uçak bileti alınan rotalarsa sırasıyla Lefkoşa, Bakü ve Belgrad oldu. 2023 yılında da vizesiz yerlere ilgi yüksek. 3 | 9