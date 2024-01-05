2023'ün en çok satan otomobil markası belli oldu: İşte en çok tercih edilenler...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 oranında artarak 1.232.635 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 63,2 oranında artarak 967.341 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,2 artarak 265.294 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Aralık ayında %37,7 otomobil pazarı yüzde 45,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,3 oranında arttı.

2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Aralık ayına göre yüzde 37,7 artarak 158.653 adet oldu.

2023 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 126.416 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,3 artarak 32.237 adet oldu.