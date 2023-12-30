2023’ün seyahat istatistikleri açıklandı: En ucuz uçak ve otobüs bileti belli oldu
Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet, 2023 yılı seyahat istatistiklerini açıkladı. Satılan yurt içi otobüs biletleri 10 TL ile 1.700 TL, yurt dışı otobüs biletleri, 130 TL ile 7 bin 500 TL, yurt içi uçak biletleri 193 TL ile 6 bin 99 TL, yurt dışı uçak biletleri ise 277 TL ile 140 bin 66 TL arasında değişti.
2023 yılındaki seyahat trendlerini ortaya koyan Obilet, en çok aranan rotalar, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat trendleri, en ucuz ve en yüksek bilet fiyatları hakkında ilgi çeken sonuçları seyahatseverlerle paylaştı.
Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.
2023'te önceki yıllardan farklı olarak, arama oranları artan rotalarda farklı bir tablo gözlemlendi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay rotalarında yapılan otobüs bileti aramalarında, 2022’ye göre büyük bir artış gerçekleşti.
Uçak yolculuklarında ise en yüksek arama artışları, yurt içinde Diyarbakır-Bursa, yurt dışında ise Aşkabat-İstanbul rotalarında gözlendi.
Yurt dışı otobüs seyahati tercihlerinde en çok İstanbul-Sofya arandı
50’den fazla ülkede şehirlerarası ve uluslararası otobüs bileti satışlarına aracılık eden Obilet, 2023 bülteninde uluslararası rotalara ilişkin de ilgi çekici veriler sundu.
Obilet kullanıcılarının Türkiye’den yurt dışına en fazla otobüs bileti araması yaptığı rotalar İstanbul-Sofya, İstanbul-Selanik ve İstanbul-Batum oldu. Türkiye harici şehirlerarası rotalarda ise Sofya-Varna Madrid-Barselona ve Batum-Tiflis en fazla arama yapılan rotalar oldu. Türkiye harici ülkeler arası otobüs seferlerinde ise Obilet kullanıcıları açısından en popüler rotalar Sofya - Selanik, Paris - Lizbon ve Tiflis - Bakü oldu.