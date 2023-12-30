2023’ün seyahat istatistikleri açıklandı: En ucuz uçak ve otobüs bileti belli oldu

2023 yılındaki seyahat trendlerini ortaya koyan Obilet, en çok aranan rotalar, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat trendleri, en ucuz ve en yüksek bilet fiyatları hakkında ilgi çeken sonuçları seyahatseverlerle paylaştı.

Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.

2023'te önceki yıllardan farklı olarak, arama oranları artan rotalarda farklı bir tablo gözlemlendi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay rotalarında yapılan otobüs bileti aramalarında, 2022’ye göre büyük bir artış gerçekleşti.

Uçak yolculuklarında ise en yüksek arama artışları, yurt içinde Diyarbakır-Bursa, yurt dışında ise Aşkabat-İstanbul rotalarında gözlendi.