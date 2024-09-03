2024 2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN? Gözler İşkur’da: İŞKUR TYP başvurusu ne zaman başlıyor?

2024 - 2025 TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu ne zaman başlıyor? soruları gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR tarafından her yıl düzenlenen TYP’nin 2025 yılı başvuruları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde programda gerek kalmadığını ve kaldırıldığı dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları ise hala gündemde. Peki tartışmaların odağına rağmen merakla araştırılan TYP alımları yapılacak mı? 2025 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…