2024 2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN? Gözler İşkur’da: İŞKUR TYP başvurusu ne zaman başlıyor?
2024 - 2025 TYP başvuruları ne zaman? Her yıl çok sayıda vatandaşı belirli süre boyunca iş sahibi yapan Toplum Yararına Programlar (TYP) için başvuru süreci araştırılıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, garson gibi çeşitli iş kollarından alımların yapıldığı TYP başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İŞKUR TYP başvurusu ne zaman başlıyor?
2024 - 2025 TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu ne zaman başlıyor? soruları gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR tarafından her yıl düzenlenen TYP’nin 2025 yılı başvuruları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde programda gerek kalmadığını ve kaldırıldığı dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları ise hala gündemde. Peki tartışmaların odağına rağmen merakla araştırılan TYP alımları yapılacak mı? 2025 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
2024 2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 2025 TYP başvuruları henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
Başvuru sürecine ilişkin detaylar esube.iskur.gov.tr sitesinde de açıklanıyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ntv.com.tr’de yer alan bilgiye göre başvuruların ne zaman alınacağı bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz yıllardaki başvuru şartları şu şekildeydi:
Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.