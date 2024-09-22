2024 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yüzde 25 indirim müjdesi vermişti. Ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için geçerli olacak indirim kampanyasının başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.
TOKİ'den indirim kampanyası müjdesi geldi! Ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim fırsatı sunulacak. Ayrıca, borcunun en az yüzde 25'ini kapatanlar da aynı indirim oranından yararlanabilecek.
Kampanyanın detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Buna göre, 2024 TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları neler?
İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları...
İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU TARİHLERİ
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Vatandaşlar, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Ödenmesi gereken tutar da bankadan öğrenebilecek.