2024 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartları

TOKİ'den indirim kampanyası müjdesi geldi! Ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim fırsatı sunulacak. Ayrıca, borcunun en az yüzde 25'ini kapatanlar da aynı indirim oranından yararlanabilecek.