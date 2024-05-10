2024 yılında kira kazancı en yüksek şehirler belli oldu!

Konut kredilerinde faiz yükü yüzde 250'yi geçerken satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor. Buna rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor.