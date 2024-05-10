2024 yılında kira kazancı en yüksek şehirler belli oldu!
Kira kazancı en yüksek olan şehir sıralaması 2024 yılının yarısında hızla değişti. Türkiye'nin kira kazancı yüksek olan ilk 10 şehri belli oldu. Dikkat çeken detay ise Bilecik'in sıralaması ve kira fiyatları oldu. İşte 2024 yılında kira kazancı en yüksek iller...
2024 yılının kira kazancı yüksek olan şehirler belli oldu. Sıralama 2023 yılına oranla hızla değişti. 2024 yılının ilk yarısında olmasına rağmen değişen şehir sıralamasında dikkatleri Bilecik çekti.
Konut kredilerinde faiz yükü yüzde 250'yi geçerken satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor. Buna rağmen peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor.
En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almadı.
En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir sırasıyla şöyle:
Ankara