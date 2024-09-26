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  4. 2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı

2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı

2025 yılında emekli olanların 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha az maaş alacak olmaları kafaları karıştırdı. Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekliliği hak edip çalışmaya devam edenlerin yaşadığı ikileme dikkat çekti, uyarılarda bulundu.

2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı - Sayfa 1

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekliliği hak edip çalışmaya devam edenlerin yaşadığı ikileme dikkat çekti.

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2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı - Sayfa 2

"Bu yıl emekli olmalı mıyım?", "Hangi ay emekli olmalıyım?" gibi sorulara yanıt veren Erdursun, 2024’te emekli olmanın 2025’te emekli olmaya göre avantajlarını anlattı.

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2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı - Sayfa 3

Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdursun, şu uyarıları yaptı:

- Emekliliğini hak edip emekli olmayanlarda kafalar çok karışık.

- Emeklilikte 2024 mü! 2025 ve daha sonrası mı!

- Bu yıl emekli olayım mı!

- Emekli olmalıysam hangi ay olmalıyım!

- Emekli maaşında maksimum faydayı nasıl elde edebilirim!

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2024'te mi 2025 yılında mı emekli olunmalı? Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı - Sayfa 4

- Bu durumda olanlar çok haklı, 2024'de emekli olacaklar 2025'e göre yüzde 30-33 arası avantajlı olacak.

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