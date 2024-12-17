2024'te mi yoksa 2025 yılında mı emekli olmalı? Emeklilik dilekçesini kim, ne zaman vermeli?

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere bağlanacak emekli maaşı, emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 oranında daha fazla olacak. Bu fark, yaklaşık 300 bin kişiyi doğrudan etkileyecek. Ayrıca bu sayının dışında kök maaşı 12.500 liranın altında olan yüz binlerce kişi de ortaya çıkacak farktan etkilenecek.