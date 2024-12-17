2024'te mi yoksa 2025 yılında mı emekli olmalı? Emeklilik dilekçesini kim, ne zaman vermeli?
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler, 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 oranında daha yüksek maaş alacak. Emekliliğe hak kazanmış olup çalışmaya devam edenler düşüşten korunmak için emekli olmakla çalışmaya devam etme arasında kararsız. Peki emeklilik dilekçesi konusunda nasıl karar verilmeli? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçesi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi.
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlere bağlanacak emekli maaşı, emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 oranında daha fazla olacak. Bu fark, yaklaşık 300 bin kişiyi doğrudan etkileyecek. Ayrıca bu sayının dışında kök maaşı 12.500 liranın altında olan yüz binlerce kişi de ortaya çıkacak farktan etkilenecek.
ÇALIŞANLAR KARARSIZ
Çalışanlar bir yandan emekli aylığındaki düşüşten korunmak istiyor bir yandan da mevcut işlerini kaybetmek istemiyor. Bu nedenle bu yıl emekli olup olmama konusunda karar vermekte zorlanıyorlar.
1. EMEKLİLİK DİLEKÇESİ TARİHİNE GÖRE 2024 YILI İLE 2025 YILI ARASINDA NE KADAR FARK OLACAK?
2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere bağlanacak emekli aylığı, dilekçeyi 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 daha fazla olacak. Emekli aylığı konusundaki bu fark, ömür boyu alınacak emekli aylığını etkileyecek.