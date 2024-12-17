2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada! İşte liste...

1. İSPANYA

Verilere göre ilk sırada İspanya yer alıyor. Buna göre pandemiden en çok etkilenen ülke, şu anda 2019'un sonundakinden 1,8 milyon daha fazla işe sahip.

İspanya'da yıllık GSYİH büyümesinin yüzde 3'ü aşması beklenirken yetkililer bankaların ve işletmelerin sağlıklı kârlar elde ettiğini belirtiyor. Ekonomi bakanı Carlos Cuerpo, banka vergisinin "sosyal güvenlik ağını finanse etmek için gelir ürettiğini" ifade etti. Pandemi sırasında turizm dışı hizmet ihracatı ise ilk kez turizm gelirlerini geçti. Tüm bunlarla birlikte seyahat sektörü de patlama yaşıyor ve bu yıl 90 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor ki bu da bir rekor.

The Economist, İspanya'nın 2024 ekonomik performansını överken kapanışı ise "Avrupa'nın İspanya'dan öğrenecekleri var" notu ile verdi.