2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. İşte 2025 asgari ücret zammında olası senaryolar...
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise kamuoyunda çok tartışılıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI HANGİ ORANDAN BAŞLAYACAK?
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar kulislerde konuşuluyor.