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  4. 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. İşte 2025 asgari ücret zammında olası senaryolar...

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar - Sayfa 1

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

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2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar - Sayfa 2

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise kamuoyunda çok tartışılıyor.

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2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar - Sayfa 3

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI HANGİ ORANDAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar kulislerde konuşuluyor.

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2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı: İşte asgari ücret zammında senaryolar - Sayfa 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre asgari ücrette pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

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