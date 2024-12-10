2025 Asgari ücretinde çalışanlar ve işveren ne kadar zam bekliyor?
Asgari ücret görüşmeleri başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren komisyondan çıkacak kararı beklerken zam beklentileri de ayrıştı. Çalışanların yüzde 49'u, yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, işverenlerin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret planlaması olacağını düşünüyor.
Yıl sonu yaklaşırken kamuda ve özel sektörde en çok konuşulan konuların başında zam oranları geliyor. Asgari ücret zammına ilişkin hem çalışanların hem de insan kaynakları (İK) profesyonellerinin asgari ücret zammı beklentilerindeki farklılık gösteriyor.
İlk toplantı gerçekleşti
2025 yılı Asgari Ücreti’nin belirlenmesi için komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik göstergelerin dikkate alınacağı mesajını vererek sürecin titizlikle değerlendirileceğini belirtti. Bakan Işıkhan işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesi sürecinin yürütüleceğini dikkat çekti.
Çalışanlar ve işveren ne kadar zam bekliyor?
Yenibiriş.com asgari ücret ile ilgili çalışanlara ve işverene beklentilerini sordu. Çalışanların yüzde 49'u, yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, işverenlerin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret planlaması olacağını düşünüyor. Çalışanları yüzde 35'i kendi maaşına yapılacak zam oranı için yüzde 50 bir beklenti açıklarken, yüzde 15'i bu oranın yüzde 25'te kalacağını düşünüyor.