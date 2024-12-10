2025 Asgari ücretinde çalışanlar ve işveren ne kadar zam bekliyor?

Çalışanlar ve işveren ne kadar zam bekliyor?

Yenibiriş.com asgari ücret ile ilgili çalışanlara ve işverene beklentilerini sordu. Çalışanların yüzde 49'u, yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, işverenlerin yüzde 32'si yüzde 45 ve üzerinde asgari ücret planlaması olacağını düşünüyor. Çalışanları yüzde 35'i kendi maaşına yapılacak zam oranı için yüzde 50 bir beklenti açıklarken, yüzde 15'i bu oranın yüzde 25'te kalacağını düşünüyor.