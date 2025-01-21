2025 bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak duyurdu. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin belirlenen tarihe kadar bu ücreti ödemesi gerekiyor. Birçok kişi, bu tutarı karşılayabilmek için kredi çekme yoluna başvuruyor.