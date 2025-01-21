2025 bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları açıklandı
2025 bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira olarak belirlenirken, aylık taksit ve kredi faiz oranları da açıklandı. İşte 2025 bedelli askerlik kredisi aylık taksit ve faiz oranları...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 243 bin 13 lira 14 kuruş olarak duyurdu. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin belirlenen tarihe kadar bu ücreti ödemesi gerekiyor. Birçok kişi, bu tutarı karşılayabilmek için kredi çekme yoluna başvuruyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre, 100 bin liranın üzerindeki kredilerde 12 ay vade sınırı uygulanıyor.
Bedelli askerlik ücreti için kredi kullanmak isteyenler de bu sınırdan etkileniyor ve çekilen kredi tutarını en fazla 12 ayda geri ödemek zorunda kalıyor.