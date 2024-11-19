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  4. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu

2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu

2025 yılında bedelli askerlik ücretinde beklenen artış, 2024 yılının sonunda maaş zammı oranlarına bağlı olarak netleşecek. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin, ocak ayında enflasyon farkına göre belirlenecek memur zammının ardından kesinleşeceğini açıkladı.

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2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu - Sayfa 2

6 aylık enflasyon farkı ve memur zam oranı, OVP'deki yüzde 41,11’lik tahminle bedelli askerlik ücretinin yüzde 11,33 oranında artabileceğini gösteriyor.

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2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu - Sayfa 3

Hesaplamalara göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

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2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu - Sayfa 4

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

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