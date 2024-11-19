2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni hesap belli oldu
2025 yılında bedelli askerlik ücretinde beklenen artış, 2024 yılının sonunda maaş zammı oranlarına bağlı olarak netleşecek. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin, ocak ayında enflasyon farkına göre belirlenecek memur zammının ardından kesinleşeceğini açıkladı.
6 aylık enflasyon farkı ve memur zam oranı, OVP'deki yüzde 41,11’lik tahminle bedelli askerlik ücretinin yüzde 11,33 oranında artabileceğini gösteriyor.
Hesaplamalara göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.