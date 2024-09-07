2025 bütçesi belli oldu: Hangi üniversiteye ne kadar ödenek ayrılacak?
Yükseköğretim kurumlarına 2025 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 487 milyar lirayı aştı. En fazla ödenek, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'ne ayrıldı.
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) elde edilen verilere göre, üniversiteler için 487 milyar 298 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü.
Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için öngörülen 14 milyar 680 milyon 940 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (6 milyar 797 milyon lira), İletişim Başkanlığı (6 milyar 155 milyon lira), Yargıtay (4 milyar 10 milyon lira), Sayıştay (3 milyar 259 milyon lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (3 milyar 113 milyon lira) ve Danıştay (2 milyar 389 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.
İstanbul Üniversitesi ikinci sırada
İstanbul Üniversitesi, 14 milyar 149 milyon 774 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı.
İstanbul Üniversitesi'ni 13 milyar 938 milyon 766 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi izliyor.