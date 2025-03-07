2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tutar, ödeme takvimi ve zam hesaplaması
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyesinin miktarını ve ödeme tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, bu yıl emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler hangi gün hesaplara yatacak? İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi tutarı, ödeme planı ve zam hesaplama tablosu…
Ramazan ayının 1 Mart’ta başlaması ve 29 Mart’ta sona ermesiyle birlikte, 30 Mart’ta başlayıp 1 Nisan’da bitecek Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl da milyonlarca emekli ve hak sahibi tarafından merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyesi, bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, 2025 emekli ikramiyesi zammına dair tahminler ve ödeme takvimi…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.