2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tutar, ödeme takvimi ve zam hesaplaması

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlaması ve 29 Mart’ta sona ermesiyle birlikte, 30 Mart’ta başlayıp 1 Nisan’da bitecek Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl da milyonlarca emekli ve hak sahibi tarafından merakla bekleniyor.