2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Resmi açıklama yapıldı mı?
2025 yılına yaklaşırken, emekli ikramiyeleri tekrar gündemde. Emekliler, her yıl iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere ekstra bir ikramiye verilmişti. Şimdi ise 2025 yılı için yapılacak yeni yıl ikramiyeleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Peki, emeklilere 2025’te yeni yıl ikramiyesi ödenecek mi?
2025 yılına yaklaşırken, emekli ikramiyeleri yeniden gündemde. Her yıl iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alan emekliler, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ekstra bir ikramiye almıştı. Şimdi ise, 2025 yılı için yapılacak yeni yıl ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekliler, 2025'te yeni yıl ikramiyesi ödemesi yapılacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ikramiye ödemelerinin tarihleri, son zamanlarda yoğun şekilde tartışılıyor. Mevcut düzenlemeye göre, emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye veriliyor.
Ancak bazı sosyal medya hesaplarında yılbaşında da ikramiye ödemesi yapılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Bu durum, emeklilerin konuya dair araştırma yapmalarına yol açtı.