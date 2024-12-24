2025 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Resmi açıklama yapıldı mı?

2025 yılına yaklaşırken, emekli ikramiyeleri yeniden gündemde. Her yıl iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alan emekliler, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ekstra bir ikramiye almıştı. Şimdi ise, 2025 yılı için yapılacak yeni yıl ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekliler, 2025'te yeni yıl ikramiyesi ödemesi yapılacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor.