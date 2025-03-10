2025 güncel mevduat faiz oranları: 1 milyon liranın getirisi ne kadar? Hangi banka ne sunuyor?

Perşembe günü politika faizinin %42,50’ye düşürülmesinden önce, birçok bankada 1 milyon TL mevduat için en yüksek faiz oranı %48 seviyesindeydi. Ancak, 10 Mart 2025 haftası itibarıyla bu oran yalnızca yeni müşteri kampanyaları kapsamında ve iki banka tarafından sunulmaya devam ediyor.