2025 güncel mevduat faiz oranları: 1 milyon liranın getirisi ne kadar? Hangi banka ne sunuyor?
Güncel banka mevduat faizi oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 6 Mart Perşembe günü yılın ikinci faiz kararını duyurdu. Kurul, 2025 yılına ilişkin ikinci toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5 seviyesine indirdi.
Faiz indiriminin mevduat faizlerine etkisi merak edilirken, 1 milyon liranın aylık getirisinde düşüş yaşandığı gözlemlendi.
Perşembe günü politika faizinin %42,50’ye düşürülmesinden önce, birçok bankada 1 milyon TL mevduat için en yüksek faiz oranı %48 seviyesindeydi. Ancak, 10 Mart 2025 haftası itibarıyla bu oran yalnızca yeni müşteri kampanyaları kapsamında ve iki banka tarafından sunulmaya devam ediyor.