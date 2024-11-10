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  4. 2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar

2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar

Ocak 2025’te memur maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle belirlenecek. Enflasyon beklentileri ile birlikte memur 2025 Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar - Sayfa 1

2025 yılına kısa bir süre kala memur maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97 ve Ekim ayında yüzde 2,88 zam hakkı kazandı. Böylelikle toplam dört aylık birikimli fark yüzde 12,03 oldu. Bu zam Ocak 2025’te maaşlara yansıyacak şekilde her ayın enflasyon oranına göre birikimli olarak hesaplanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla net zam oranı belirlenecek.

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2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar - Sayfa 2

Bu revizyonun ardından memur maaş zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Peki, memur zammı ne kadar olacak?

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2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar - Sayfa 3

4 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MEMUR ZAMMI TABLOSU

4 aylık enflasyon: Yüzde 12,06

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,06

Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,88

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 7,98

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2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar - Sayfa 4

Memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı olmak üzere iki temel unsurdan oluşuyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde yapılan toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

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