2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar
Ocak 2025’te memur maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle belirlenecek. Enflasyon beklentileri ile birlikte memur 2025 Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
2025 yılına kısa bir süre kala memur maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97 ve Ekim ayında yüzde 2,88 zam hakkı kazandı. Böylelikle toplam dört aylık birikimli fark yüzde 12,03 oldu. Bu zam Ocak 2025’te maaşlara yansıyacak şekilde her ayın enflasyon oranına göre birikimli olarak hesaplanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla net zam oranı belirlenecek.
Bu revizyonun ardından memur maaş zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Peki, memur zammı ne kadar olacak?
4 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
4 aylık enflasyon: Yüzde 12,06
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,88
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 7,98