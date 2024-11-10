2025 güncel veri hesaplama tablosu yenilendi! İşte Ocak 2025 memur zammı için yeni rakamlar

2025 yılına kısa bir süre kala memur maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97 ve Ekim ayında yüzde 2,88 zam hakkı kazandı. Böylelikle toplam dört aylık birikimli fark yüzde 12,03 oldu. Bu zam Ocak 2025’te maaşlara yansıyacak şekilde her ayın enflasyon oranına göre birikimli olarak hesaplanacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla net zam oranı belirlenecek.