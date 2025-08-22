  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler

2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler

2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Borsa İstanbul tarihi zirveye ulaşırken, yılın ilk yarısında en çok zararı Vestel Elektronik açıkladı. İşte 2025’in ilk 6 ayında en çok zarar eden şirketler…

2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler - Sayfa 1

1-) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET 

12 milyar 641 milyon TL zarar

1 | 19
2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler - Sayfa 2

2-) SASA POLYESTER SANAYİ

8 milyar 837 milyon TL zarar

2 | 19
2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler - Sayfa 3

3-) MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG

4 milyar 244 milyon TL zarar

3 | 19
2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler - Sayfa 4

4-) ARÇELİK

4 milyar 75 milyon TL zarar

4 | 19