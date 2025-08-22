2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler
2025 ilk yarı bilançosu: Borsa İstanbul'da en fazla zarar eden şirketler
2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Borsa İstanbul tarihi zirveye ulaşırken, yılın ilk yarısında en çok zararı Vestel Elektronik açıkladı. İşte 2025’in ilk 6 ayında en çok zarar eden şirketler…
1-) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
12 milyar 641 milyon TL zarar
2-) SASA POLYESTER SANAYİ
8 milyar 837 milyon TL zarar
3-) MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG
4 milyar 244 milyon TL zarar
4-) ARÇELİK
4 milyar 75 milyon TL zarar
