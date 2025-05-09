2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL ikramiye alan emekliler Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ikramiye alacak. Böylece bu yıl toplamda 8 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış olacak. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 takvimi için Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları ve SGK duyuruları yakın takibe alındı. Peki 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan biri oldu.
Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33,33 oranında zamla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldi. Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım sürerken Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
4A, 4B, 4C ödeme takvimi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve SGK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son durum...
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.