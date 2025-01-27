2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi ne zaman sona eriyor? MTV tutarı ne kadar?

HANGİ ARAÇLAR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ'NDEN (MTV) MUAFTIR?

Genel ve özel bütçeli idareler, SGK, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsoloslukları ile elçilik görevini yürüten veya ilgili konsoloslukta çalışan yabancı uyruklu memurlara kayıtlı araçlar, engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, engel durumları için uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaftır.