2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi ne zaman sona eriyor? MTV tutarı ne kadar?
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yapılacak ödemeler 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi ne zaman sona eriyor? MTV tutarları ne kadar? Hangi araçlar MTV kapsamına giriyor? İşte detaylar...
HANGİ ARAÇLAR İÇİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDENMEKTEDİR?
Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili bulunan kara taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmektedir. Bu araçlar; otomobil, motosiklet, otobüs, minibüs, arazi taşıtları, kaptıkaçtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon ve çekicidir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde kayıt ve tescili bulunan uçak ve helikopterler; liman ve belediye siciline kaydı bulunan motorlu deniz araçları da MTV ödemesine tabidir.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NİN (MTV) İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
1 Ocak'ta başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
HANGİ ARAÇLAR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ'NDEN (MTV) MUAFTIR?
Genel ve özel bütçeli idareler, SGK, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsoloslukları ile elçilik görevini yürüten veya ilgili konsoloslukta çalışan yabancı uyruklu memurlara kayıtlı araçlar, engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, engel durumları için uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaftır.