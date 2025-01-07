2025 tarifesi belirlendi... EFT ücretlerine TÜFE zammı geldi!
Bankaların farklı bankalara gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde uyguladıkları EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.
Tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi bugün belirlendi.
EFT ücretlerine 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapılırken, tutar basamadıkları da aynı oranda yükseltildi.
YENİ EFT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamada, farklı banka hesaplarına gönderilecek para transferlerinde esas alınacak kesinti tutarları şu şekilde:
6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi yarından itibaren 6,39 TL olacak.