2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?
2025 yılı için temettü dağıtma kararı alan şirketler ve ödeme takvimleri netleşmeye başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 2024 yılının dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Midas'ın haberine göre, temettü ödemelerine ilişkin duyurular da sürerken 2025'te temettü dağıtacak hisseler belli oldu.
İşte 2025 yılında temettü ödeyecek şirketler...
Suwen Tekstil (SUWEN), hisse başına net 0,26 TL temettü ödemesi yapacak. (Tarih belirlenmedi.)
Yeni Gimat GYO (YGGYO), 15 Nisan 2025’te hisse başına net 7 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler hesaplara 17 Nisan’da geçecek.