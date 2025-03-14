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  4. 2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?

2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?

2025 yılı için temettü dağıtma kararı alan şirketler ve ödeme takvimleri netleşmeye başladı.

2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak? - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 2024 yılının dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Midas'ın haberine göre, temettü ödemelerine ilişkin duyurular da sürerken 2025'te temettü dağıtacak hisseler belli oldu. 

İşte 2025 yılında temettü ödeyecek şirketler...

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2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak? - Sayfa 2

Suwen Tekstil (SUWEN), hisse başına net 0,26 TL temettü ödemesi yapacak. (Tarih belirlenmedi.)

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2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak? - Sayfa 3

 Yeni Gimat GYO (YGGYO), 15 Nisan 2025’te hisse başına net 7 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler hesaplara 17 Nisan’da geçecek.

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2025'te temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak? - Sayfa 4

 İşbir Holding (ISBIR), hisse başına net 0,85 TL temettü ödemesi yapacak. (Tarih belirlenmedi.)

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