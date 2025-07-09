2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları
Otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyen ya da mevcut aracını yenilemeyi düşünen tüketicilere yönelik kampanyalarını sürdürüyor. Bu ay boyunca birçok marka; düşük faizli kredi seçenekleri, takas seçeneği veya nakit indirimi gibi birçok ödeme esnekliği sağlıyor. İşte, Temmuz ayına özel hazırlanan otomotiv kampanyalarının öne çıkan detayları...
Temmuz 2025 itibarıyla otomotiv sektörü, yaz aylarının da etkisiyle hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler ya da mevcut aracını yenileme planı yapanlar için markalar çeşitli kampanyalar sunuyor. Sıfır faizli taşıt kredileri, yüksek takas desteği, esnek ödeme koşulları ve peşin alımlarda sunulan özel indirimler, tüketicilerin ilgisini çekiyor.
İşte, Temmuz 2025'e özel güncel otomotiv kampanyaları...
JEEP 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- Ay sonuna dek Avenger Electric modelleri 49 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid modellerinde 90 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Tüm Avenger modellerinde takas desteğinin haricinde; 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı Tercih edilebiliyor.
- North Star’a 115 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olabiliyor.
- Kampanyada ayrıca Compass’ın tüm MY25 e-Hybrid versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
DS AUTOMOBILE 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- DS 7’nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı,
- DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 450 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı,
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği sunuluyor.
LEXUS 2025 TEMMUZ KAMPANYASI
- LBX, 400 bin TL’den başlayan takas desteği,
- RX için 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği,
- Tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki versiyonla tercih edilebilen bu modelde, 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği bulunuyor.