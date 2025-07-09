2025 Temmuz otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları

LEXUS 2025 TEMMUZ KAMPANYASI

- LBX, 400 bin TL’den başlayan takas desteği,

- RX için 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği,

- Tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki versiyonla tercih edilebilen bu modelde, 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği bulunuyor.