2025 Torba yasa detayları: Emekli ikramiyesi, doğum yardımı, cezalar... Ne zaman yasalaşacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi kapsamında önemli düzenlemeleri ele almak için yoğun mesaisine devam ediyor. Peki, 2025 Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar…
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 Torba Kanun Teklifi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği düzenlemeler, önümüzdeki günlerde Meclis’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.
DOĞUM YARDIMINA DÜZENLEME
AK Parti doğum yardımlarına yönelik de önemli bir düzenleme getirdi. Teklif ile birlikte doğum yardımı miktarları artırıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin ailelerin mali yükünü hafifletmek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bu adım aileleri destekleme adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emeklilere bayram ikramiyesi zammı netleşti. TBMM’ye sunulan düzenleme ile emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldığı ikramiye tutarı yüzde 33,3 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda emekliler, 2025 yılında toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. İlk ödemenin Mart ayının son haftasında, ikinci ödemenin ise Kurban Bayramı öncesinde, Haziran ayı başında yapılması planlanıyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Meclis'teki çalışmalar tamamlandıktan sonra, bayram ikramiyelerindeki artış haftaya yürürlüğe girecek.
İKLİM KANUNU TEKLİFİ
Torba Kanun Teklifi'nde yer alan bir diğer önemli konu ise İklim Kanunu Teklifi. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejileri içeriyor. Bu teklif her ilde vali başkanlığında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ile uygulanacak