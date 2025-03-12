2025 Torba yasa detayları: Emekli ikramiyesi, doğum yardımı, cezalar... Ne zaman yasalaşacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere bayram ikramiyesi zammı netleşti. TBMM’ye sunulan düzenleme ile emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldığı ikramiye tutarı yüzde 33,3 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda emekliler, 2025 yılında toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. İlk ödemenin Mart ayının son haftasında, ikinci ödemenin ise Kurban Bayramı öncesinde, Haziran ayı başında yapılması planlanıyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Meclis'teki çalışmalar tamamlandıktan sonra, bayram ikramiyelerindeki artış haftaya yürürlüğe girecek.