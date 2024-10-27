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  4. 2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı

2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı

Milyonlarca çalışanın sabırsızlıkla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte zam tahminleri de gündemde. Peki, 2025 yılı asgari ücret tutarı ne kadar olacak?

2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı - Sayfa 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına henüz aylar olsa da, milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücret zammını merakla bekliyor. Vatandaşların ve ekonomistlerin beklentileri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

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2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı - Sayfa 2

Ekonomi yönetimi tarafından konuşulan 2025 asgari ücret zammı için 5 ayrı senaryo var.

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2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı - Sayfa 3

Ocak ayında yapılan %49 zamla 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuzda yeni bir artış yapılmaması ve enflasyonun etkisinin devam etmesi, vatandaşın yıl sonu zammına dair beklentilerini oldukça yükseltti.

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2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı - Sayfa 4

Uzmanların tahminlerine göre, 2025 yılı asgari ücret zammının %30 ila %50 arasında olabileceği öngörülürken, %28'lik bir artış ihtimali de gündeme geldi.

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