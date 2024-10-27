2025 yılı asgari ücreti için konuşulan 5 senaryo! Tüm oranlar tek tek hesaplandı
Milyonlarca çalışanın sabırsızlıkla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte zam tahminleri de gündemde. Peki, 2025 yılı asgari ücret tutarı ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına henüz aylar olsa da, milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücret zammını merakla bekliyor. Vatandaşların ve ekonomistlerin beklentileri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
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Ocak ayında yapılan %49 zamla 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuzda yeni bir artış yapılmaması ve enflasyonun etkisinin devam etmesi, vatandaşın yıl sonu zammına dair beklentilerini oldukça yükseltti.
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