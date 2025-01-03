2025 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu: İşte zammın ardından yeni bedelli askerlik ücreti
Yeni bedelli askerlik ücreti merak ediliyordu. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti. Peki bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldı? Zammın ardından 2025 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor.
2024 aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.
BEDELLİ ASKERLİK 2025 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında bedelli askerlik ücreti de güncellendi.