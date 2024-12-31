2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı
Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti, 45 bin 614,20 liraya yükseldi. IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı telefonların fiyatını geçti.
Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte bazı vergi ve harçların yeni ücretleri belli oldu.
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Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya yükseldi.
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BAZI TELEFON ÜCRETLERİNDEN DAHA PAHALI
IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı cep telefonların fiyatını geçti.
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