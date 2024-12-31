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  4. 2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı

2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı

Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti, 45 bin 614,20 liraya yükseldi. IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı telefonların fiyatını geçti.

2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı - Sayfa 1

Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte bazı vergi ve harçların yeni ücretleri belli oldu.

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2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı - Sayfa 2

Yurtdışından getirilen telefonlar için ödenen IMEI ücreti de 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya yükseldi.

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2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı - Sayfa 3

BAZI TELEFON ÜCRETLERİNDEN DAHA PAHALI

IMEI kayıt ücreti Türkiye'deki bazı cep telefonların fiyatını geçti.

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2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti, bazı telefonların fiyatından pahalı - Sayfa 4

IMEI kayıt ücretinin yıllara göre değişimi

2015 yılında 131 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2016 yılında 138 TL'ye yükselmişti.

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