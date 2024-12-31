2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Yeniden Değerleme Oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Yeniden Değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre yeniden belirleniyor. Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar...
Yeniden Değerleme Oranı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artacak.
Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya, en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.
Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Elektrikli otomobil sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?