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  4. 2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor?

2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliler, yeni maaş dönemiyle birlikte bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, emekliler en avantajlı teklifi sunan bankayı seçmek için karşılaştırmalar yapıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonlarına dair detaylar…

2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 1

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenirken, zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı.

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2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 2

Bankalar, maaş promosyonlarının yanı sıra çeşitli ek avantajlar da sunuyor. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ettiklerinde nakit promosyon kazanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…

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2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 3

BANKALARIN SUNDUĞU GÜNCEL KAMPANYALAR: 

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2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 4

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, maaş tutarına göre farklı promosyonlar sunuyor:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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