2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor?
Emekliler, yeni maaş dönemiyle birlikte bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, emekliler en avantajlı teklifi sunan bankayı seçmek için karşılaştırmalar yapıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonlarına dair detaylar…
2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenirken, zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı.
Bankalar, maaş promosyonlarının yanı sıra çeşitli ek avantajlar da sunuyor. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ettiklerinde nakit promosyon kazanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar…