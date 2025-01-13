2025’in en yüksek emekli promosyonu veren bankaları belli oldu! Peki hangi banka ne kadar veriyor?

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenirken, zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı.