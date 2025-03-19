2025'te düğün yapmanın maliyeti ne kadar? İşte kalem kalem masraflar...
Dünyaevine girmek isteyen çiftler yüksek masraflardan şikâyet ediyor. 2023’te 400 bin liraya yapılan bir düğün bu sene 1 milyonu geçiyor. Bu sebeple çiftler çok daha sade organizasyonları veya yurt dışında evlenmeyi tercih ediyor.
Evlenmek isteyen çiftler, şimdiden hazırlıklara başladı. Ancak yüksek fiyatlar ve gereksiz masraflar evlenmek isteyenlerin gözünü korkutuyor. 2023’te ortalama bir düğün bütçesi 400-500 bin lira arasında değişirken, bu sene 1 milyonu geçiyor.
Özellikle salon kiraları, organizasyon şirketleri ve yemek, ev kurma, mobilya ve beyaz eşya, kına ve nikâh organizasyonu, fotoğraf ve video çekimi, gelinlik ve damatlık ile düğün takı bütçeleri çiftleri zorluyor.
Artan maliyetler sebebiyle çiftler düğünlerini daha ekonomik hâle getirmek için çeşitli yollar arıyor. Küçük aile organizasyonları, kır düğünleri, butik davetler ve belediye nikâhları daha fazla tercih edilmeye başladı.
Ayrıca ikinci el gelinlikler, uygun fiyatlı davetiyeler ve minimal süslemeler gibi tasarruf metotları da popülerleşiyor. Bir kesim ise düğün yapmak yerine yurt dışına evlenmeyi tercih ediyor. Böylece balayını da aradan çıkarmış oluyor.
Düğün organizasyonu işiyle uğraşan Derya Canayakın “Düğün maliyetleri arttığı için çiftler artık daha minimal organizasyonlara yöneliyor. Özellikle büyük düğün salonları yerine açık hava mekânları veya butik konseptli organizasyonlar tercih ediliyor.
Ayrıca, kış düğünleri, hafta içi organizasyonları ve küçük ölçekli davetler de bütçeyi önemli ölçüde azaltabiliyor. Yemek firmaları ile birebir pazarlık yapmak ve toplu alımlarda indirimlerden yararlanmak da önemli bir tasarruf yöntemi. Bu yıl çiftlerin en büyük kozu sağlam pazarlık” dedi.