2025'te düğün yapmanın maliyeti ne kadar? İşte kalem kalem masraflar...

Özellikle salon kiraları, organizasyon şirketleri ve yemek, ev kurma, mobilya ve beyaz eşya, kına ve nikâh organizasyonu, fotoğraf ve video çekimi, gelinlik ve damatlık ile düğün takı bütçeleri çiftleri zorluyor.

Artan maliyetler sebebiyle çiftler düğünlerini daha ekonomik hâle getirmek için çeşitli yollar arıyor. Küçük aile organizasyonları, kır düğünleri, butik davetler ve belediye nikâhları daha fazla tercih edilmeye başladı.